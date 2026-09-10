Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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10.09.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 136,60 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 136,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'803 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 136,60 CHF. Bei 134,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 145'745 Swiss Re-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 11,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 16,51 Prozent Luft nach unten.
Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,71 USD ausgeschüttet werden. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,43 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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