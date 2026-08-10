Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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10.08.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 137,20 CHF.
Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 137,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'557 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 136,35 CHF ein. Bei 138,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 304'236 Swiss Re-Aktien.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 155,30 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 16,87 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,73 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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