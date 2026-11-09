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09.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagvormittag billiger
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 149,75 CHF.
Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 149,75 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'797 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,60 CHF nach. Bei 150,55 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 76'989 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 23,84 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,87 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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