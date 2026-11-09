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09.11.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag leichter

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag leichter

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 149,65 CHF.

Swiss Re
149.84 CHF -1.48%
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Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 149,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'911 Punkten steht. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 148,55 CHF. Bei 150,55 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 490'615 Swiss Re-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 31,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,87 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.5 15.12.2028 151874535
Long 10000 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9973.333 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2307 11.50 159012670
Long 12.3189 5.59 161595669
Long 28.5095 0.85 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4111 10.64 144201081
Short 8.7529 8.29 162170635
Short 13.6689 4.28 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.72 141405082
Long 8 -19.09 142861616
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SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’254.72 19.86 SZBOBU
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Long 13’326.22 8.91 SPBO2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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