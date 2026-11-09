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09.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag leichter
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 149,65 CHF.
Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 149,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'911 Punkten steht. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 148,55 CHF. Bei 150,55 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 490'615 Swiss Re-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 31,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,87 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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