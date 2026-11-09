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09.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 148,95 CHF.

Swiss Re
148.79 CHF -2.17%
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Die Swiss Re-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 148,95 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 148,75 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 150,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 279'628 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 30,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,73 USD belaufen. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Re.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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