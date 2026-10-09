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09.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 143,60 CHF.

Swiss Re
143.94 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 143,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 144,00 CHF. Bei 143,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'339 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 7,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,58 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,71 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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