Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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09.10.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 143,90 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 143,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'807 Punkten tendiert. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 143,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 222'868 Stück.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,71 USD aus. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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