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09.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag gefragt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag gefragt

Die Aktie von Swiss Re zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 143,35 CHF.

Swiss Re
143.80 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 143,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'749 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Re-Aktie bis auf 144,00 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,90 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 104'095 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 6,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Abschläge von 20,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,46 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1477 18.12.2026 153812481
Long 959.6667 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 479.8333 18.12.2026 153812789
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.443 10.94 158245117
Long 11.568 6.00 160676855
Long 16.2737 3.41 161356929
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8095 11.65 143508392
Short 11.4303 5.83 143762800
Short 18.4644 2.56 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.86 141404456
Long 8 -15.69 142861616
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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