Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 134,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'983 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 134,60 CHF. Bei 135,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 38'430 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,72 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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