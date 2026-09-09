Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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09.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 133,70 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 133,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'861 Punkten steht. Bei 133,55 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 135,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 278'422 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Mit einem Zuwachs von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,72 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,43 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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