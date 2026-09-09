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09.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag billiger

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag billiger

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 134,85 CHF.

Swiss Re
134.66 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 134,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 133,95 CHF. Bei 135,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151'680 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,72 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9867 19.03.2027 154751034
Long 898 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 449 16.10.2026 158828318
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Long 7.3643 10.73 157436548
Long 11.6682 5.64 158244833
Long 26.425 0.76 157689178
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9963 13.65 143762800
Short 7.6876 10.13 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.35 141405082
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