Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 141,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'012 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 142,05 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,50 CHF. Zuletzt wechselten 210'726 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,65 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 97,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,40 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2024 mit 6,01 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,14 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Swiss Re am 14.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,82 USD je Aktie.

