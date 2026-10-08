Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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08.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 144,15 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 144,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 144,45 CHF. Bei 143,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 27'190 Stück.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 20,88 Prozent Luft nach unten.
Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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