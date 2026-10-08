Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Swiss Re-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 143,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 144,45 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 143,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 267'132 Stück.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 20,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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