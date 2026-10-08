Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag im Aufwind

Das Papier von Swiss Re legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 144,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'666 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 144,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 160'362 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,71 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient