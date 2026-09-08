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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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08.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Aufwind

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 138,50 CHF.

Swiss Re
137.20 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 138,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'119 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Re-Aktie bei 138,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 137,50 CHF. Bisher wurden heute 49'363 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,72 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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