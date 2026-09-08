Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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08.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 136,05 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 136,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'065 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 135,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 383'870 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,08 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,72 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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