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08.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Dienstagmittag ab

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 136,15 CHF ab.

Swiss Re
136.11 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 136,15 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 135,65 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 236'997 Swiss Re-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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