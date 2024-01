Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag im Aufwind

Um 04:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 96,76 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'228 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 96,82 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,14 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 183'492 Swiss Re-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,20 CHF erreichte der Titel am 28.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,69 Prozent. Am 22.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 14,12 Prozent Luft nach unten.

Am 04.05.2023 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig wurden 11'107,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10'620,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch