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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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07.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag mit Verlusten

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 142,90 CHF nach.

Swiss Re
142.97 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 142,90 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'774 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,60 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,75 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'933 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 25,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.159 11.66 157975965
Long 11.0869 6.38 157689178
Long 18.3361 2.72 161356929
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3902 12.49 143508392
Short 10.2381 6.63 143762800
Short 15.6089 3.34 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.23 141404456
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’390.96 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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