Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 143,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'768 Punkten notiert. Bei 143,85 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 142,75 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253'963 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 7,14 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,58 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient