Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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07.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swiss Re
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 142,20 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 142,20 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 142,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 123'437 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,71 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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