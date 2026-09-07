Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag südwärts

Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 141,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'215 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 140,85 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,10 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 37'281 Aktien.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,11 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,72 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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