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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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07.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag tiefer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 138,80 CHF.

Swiss Re
138.60 CHF -3.38%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 138,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie sank bis auf 138,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 142,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 272'052 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 10,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 21,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,72 USD ausgeschüttet werden. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,42 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.4359 6.13 141613031
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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