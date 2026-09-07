Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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07.09.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag leichter
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 140,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,6 Prozent auf 140,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 140,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,10 CHF. Bisher wurden heute 131'505 Swiss Re-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 23,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,72 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,42 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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