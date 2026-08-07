Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 136,10 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'566 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 134,50 CHF. Bei 136,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 87'345 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 156,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 15,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 16,20 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,69 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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