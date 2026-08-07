Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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07.08.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 137,00 CHF abwärts.
Die Swiss Re-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 137,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 134,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 311'811 Swiss Re-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 156,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 12,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 16,75 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,69 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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