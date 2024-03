Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 108,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'572 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 109,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 108,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 270'381 Swiss Re-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 109,35 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,10 CHF am 23.08.2023. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 23,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,24 USD ausgeschüttet werden. Am 04.05.2023 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11'107,00 USD – ein Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10'620,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Swiss Re am 16.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch