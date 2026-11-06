Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag südwärts

Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 155,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'712 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,50 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 155,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 197'002 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,45 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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