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06.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 152,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 152,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'722 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 151,85 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 822'167 Swiss Re-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 5,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 33,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,62 USD ausgeschüttet werden. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Swiss Re die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,78 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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