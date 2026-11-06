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06.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 152,95 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,9 Prozent auf 152,95 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'616 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 152,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 CHF. Zuletzt wechselten 572'409 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,78 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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