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06.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 142,35 CHF.

Swiss Re
141.32 CHF -0.03%
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Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 142,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Re-Aktie bis auf 142,50 CHF. Bei 141,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19'278 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. 8,08 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 24,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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