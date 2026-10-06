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06.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 142,40 CHF.

Swiss Re
141.45 CHF 0.06%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. Bei 142,50 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 176'183 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 7,44 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,71 USD ausgeschüttet werden. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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