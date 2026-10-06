Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 141,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 141,10 CHF ein. Bei 141,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 100'740 Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 19,26 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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