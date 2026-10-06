Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’813 0.8%  SPI 19’614 0.8%  Dow 51’414 0.3%  DAX 25’406 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’276 0.6%  Gold 4’172 0.8%  Bitcoin 71’603 0.5%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 97.7 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
Suche...
ETF Sparplan

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 141,25 CHF abwärts.

Swiss Re
141.45 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 141,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 141,10 CHF ein. Bei 141,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 100'740 Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 19,26 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient

Analysten sehen bei Swiss Re-Aktie weniger Potenzial

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2972 19.03.2027 156215590
Long 12.0684 17.09.2027 159689942
Long 470.6667 20.11.2026 160008245
Typ Hebel Verfall Valor
Short 941.3333 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3578 11.57 158244834
Long 12.2312 5.87 160910646
Long 18.1116 3.18 161357401
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4746 10.01 142861030
Short 9.0558 7.66 143762800
Short 21.4046 1.45 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.40 141404456
Long 8 -14.05 142861616
Long 12 -8.43 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten