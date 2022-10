Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am ins Minus

Die Swiss Re-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 71,78 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'369 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 71,34 CHF. Bei 74,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 767'501 Stück gehandelt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 05.05.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10'212,00 USD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10'212,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Swiss Re am 28.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,10 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch