Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Swiss Re-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 102,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'221 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,55 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,45 CHF. Bisher wurden heute 704'046 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 104,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Bei einem Wert von 83,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2023). Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 18,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.05.2023 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 11'107,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10'620,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.02.2024 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 1,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch