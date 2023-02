Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 93,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'301 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 93,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 37'966 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Swiss Re gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 10'620,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10'212,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Swiss Re-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Am 22.02.2024 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch