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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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05.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re wird am Vormittag ausgebremst

Swiss Re Aktie News: Swiss Re wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 140,85 CHF.

Swiss Re
140.64 CHF -0.72%
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Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 140,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 140,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'957 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 19,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,70 USD je Aktie ausschütten. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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