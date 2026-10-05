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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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05.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag nahezu unverändert

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 141,35 CHF.

Swiss Re
141.22 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 141,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 142,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 140,45 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 170'712 Swiss Re-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,70 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.7958 17.09.2027 159689942
Long 314.5556 20.11.2026 160008245
Typ Hebel Verfall Valor
Short 943.6667 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2072 11.79 158244834
Long 12.4229 5.74 157689178
Long 16.8775 3.42 161357401
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9756 13.30 143508392
Short 9.3479 7.40 143762800
Short 22.4795 1.21 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.59 141404456
Long 8 -14.26 142861616
Long 12 -8.62 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
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Short 14’574.89 13.87 S6CB3U
Short 15’110.41 8.99 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’183.39 19.94 SYBDXU
Long 12’885.82 13.94 BSUR4U
Long 12’338.22 8.99 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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