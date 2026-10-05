Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Swiss Re-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 141,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 142,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 140,45 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 170'712 Swiss Re-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,70 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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