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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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05.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Montagmittag zu

Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Montagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 141,60 CHF.

Swiss Re
141.37 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 141,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'726 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,80 CHF zu. Bei 141,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 74'906 Swiss Re-Aktien.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 8,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,70 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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