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04.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 143,20 CHF ab.

Swiss Re
143.02 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 143,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'400 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 142,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 143,55 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'889 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,36 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,72 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,41 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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