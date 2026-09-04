Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 143,45 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,85 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 143,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249'067 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,49 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,72 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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