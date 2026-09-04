Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 143,15 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'385 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie sank bis auf 142,85 CHF. Bei 143,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 141'795 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 6,95 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,72 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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