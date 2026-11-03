Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 154,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,95 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'392 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 154,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2026). 0,29 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 26,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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