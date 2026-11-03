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03.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 153,90 CHF zu.
Die Swiss Re-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 153,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'778 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,40 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,95 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 126'605 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.10.2026 bei 154,75 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,89 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,62 USD. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,77 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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