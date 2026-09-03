Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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03.09.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 142,75 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 142,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'354 Punkten steht. Bei 143,05 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 142,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 23'850 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,85 CHF) erklomm das Papier am 10.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,11 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,72 USD je Aktie ausschütten. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,33 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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