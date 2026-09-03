Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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03.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Swiss Re legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 143,80 CHF.
Das Papier von Swiss Re konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 143,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 144,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 142,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 325'981 Aktien.
Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 6,99 Prozent zulegen. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,72 USD. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,33 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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