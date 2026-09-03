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03.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag stärker

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 142,60 CHF.

Swiss Re
143.36 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 142,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'372 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Swiss Re-Aktie bis auf 143,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 121'077 Stück.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,72 USD. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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