Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagvormittag mit Verlusten

Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 153,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'720 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 151,85 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,30 CHF. Zuletzt wechselten 22'637 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 154,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 34,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,62 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,72 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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