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02.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 152,75 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 152,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'783 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 151,85 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,30 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 243'665 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,75 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,62 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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